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تفاصيل صادمة.. أم تتاجر بجسد ابنتها مقابل 100 جنيه في اليوم

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Native
الثلاثاء، 19-10-2021 03:24 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة صاحب مطعم وربة منزل، بتهمة استغلال طفلةها جنسيًا، بمنطقة اوسيم لجلسة 16 نوفمبر للحكم.
أوضح امر الإحالة أن المتهمين في غضون أبريل 2021 بدائرة مركز شرطة اوسيم، محافظة الجيزة تعاملا مع المجني عليها الطفلة "ر. خ" مستغلين ضعفها وحاجتها وحداثة عمرها، وذلك بقصد استغلالها جنسيا فتقاضت المتهمة الثانية مقابلا ماليا جراء معاشرة المتهم الأول للمجني عليها معاشرة الأزواج، كما تحصل المتهم الأول علي مزايا مادية ومنفعة جنسية تمثلت في معاشرةه للمجني عليها عدة مرات مقابل أجر زهيد مائة جنيه عن كل مواقعة، وذلك حال كون المتهمة الثانية ممن له الولاية علي المجني عليها والدتها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى ان تلك الجناية  قد اقترنت بجناية أخرى ففي ذات المكان والزمان اشتركت المتهمة الثانية، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قيام الاخير بهتك عرض المجني عليها الطفلة "ر.خ "، وذلك بقيام المتهمة الثانية اصطحاب المجني عليها إلى مسكنه عدة مرات حتى تمكن علي إثر ذلك من معاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج في كل مرة.
واكد الشاهد الأول في امر الاحالة ان موظف في الاذاعة والتلفزيون ، 39 سنة حال تواجده أمام مسكنه أبصر جمعا من الناس أفادوا بتواجد المجني عليها بمسكن المتهم، وبالبحث عنها عثروا عليها مختبئة في شرفة المسكن الخاص بالمتهم والاستفسار منها عن سبب تواجدها بالمكان، اخبرته بقيام المتهم الأول بمعاشرةها جنسيا بمقابل مادي، اتفق مع المتهمة الثانية علي أدائه وان المتهمة الثانية هي التي اصطحبتها إلى مسكن المتهم الأول ليتمكن من ارتكاب الواقعة.
 

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