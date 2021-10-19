تفاصيل صادمة.. أم تتاجر بجسد ابنتها مقابل 100 جنيه في اليوم

الثلاثاء، 19-10-2021
03:24 م
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة صاحب
مطعم وربة منزل، بتهمة استغلال طفلة
ها جنسيًا، بمنطقة اوسيم لجلسة 16 نوفمبر للحكم.
أوضح امر الإحالة أن المتهمين في غضون أبريل 2021 بدائرة مركز شرطة
اوسيم، محافظة الجيزة تعاملا مع المجني عليها الطفلة
"ر. خ" مستغلين
ضعفها وحاجتها وحداثة عمرها، وذلك بقصد استغلالها جنسيا فتقاضت المتهمة الثانية
مقابلا ماليا جراء معاشرة
المتهم الأول للمجني عليها معاشرة
الأزواج، كما تحصل
المتهم الأول علي مزايا مادية ومنفعة جنسية تمثلت في معاشرة
ه للمجني عليها عدة
مرات مقابل أجر زهيد مائة جنيه عن كل مواقعة، وذلك حال كون المتهمة الثانية ممن
له الولاية علي المجني عليها والدتها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى ان تلك الجناية قد اقترنت بجناية أخرى ففي ذات المكان والزمان اشتركت المتهمة الثانية،
بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قيام الاخير بهتك عرض المجني عليها
الطفلة
"ر.خ "، وذلك بقيام المتهمة الثانية اصطحاب المجني عليها إلى
مسكنه عدة مرات حتى تمكن علي إثر ذلك من معاشرة
المجني عليها معاشرة
الأزواج في
كل مرة.
واكد الشاهد الأول في امر الاحالة ان موظف في الاذاعة والتلفزيون ، 39 سنة
حال تواجده أمام مسكنه أبصر جمعا من الناس أفادوا بتواجد المجني عليها بمسكن
المتهم، وبالبحث عنها عثروا عليها مختبئة في شرفة المسكن الخاص بالمتهم والاستفسار
منها عن سبب تواجدها بالمكان، اخبرته بقيام المتهم الأول بمعاشرة
ها جنسيا بمقابل
مادي، اتفق مع المتهمة الثانية علي أدائه وان المتهمة الثانية هي التي اصطحبتها
إلى مسكن المتهم الأول ليتمكن من ارتكاب الواقعة.