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بارد ليلا.. تعرف على توقعات طقس اليوم في جميع المحافظات

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 13-03-2021 10:02 م الطيب حسين
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد، نهارا دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا بارد ليلا على شمال البلاد مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 14 الاسكندرية 20 14 وادى النطرون 24 13 طنطا 24 14 شبين الكوم 24 14 دمنهور 22 14 بلطيم 20 15 مطروح 18 14 السلوم 19 10 سيوة 24 10 بورسعيد 19 14 دمياط 19 14 الزقازيق 23 14 المنصورة 22 13 الاسماعيلية 23 13 السويس 22 12 العريش 20 11 رفح 19 12 رأس سدر 23 13 نخل 23 09 نويبع 26 18 طابا 24 15 كاترين 24 09 الطور 25 15 شرم الشيخ 26 17 الغردقة 29 17 مرسى علم 27 15 الفيوم 27 13 بني سويف 28 12 المنيا 29 13 أسيوط 30 13 سوهاج 31 14 قنا 31 15 الأقصر 32 16 أسوان 32 16 ادفو 32 16 أبوسمبل 31 16 الوادى الجديد 31 14 شلاتين 29 17 ابو رماد 30 17 حلايب 26 16 رأس حدربة 25 16
 

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