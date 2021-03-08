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خذوا حذركم.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

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الأرصاد
 
الإثنين، 08-03-2021 06:32 م

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة على البلاد، حيث يسود طقس حار على كافة أنحاء الجمهورية، فتصل درجات الحرارة نهارا إلى 35 درجة وليلا إلى 17 درجة، يصاحب ذلك نشاط للرياح المحملة بالاتربة والشوائب العالقة.
طقس غدًا الثلاثاء
يكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد ليلا والرياح معتدلة، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد يصاحبه رياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.
أما على محافظات الصعيد يكون الطقس حار نهارا بارد على ليلا على شمال وجنوب الصعيد يصاحبه أتربة عالقة نهاراوالرياح معتدلة.

طقس بعد غدًا الأربعاء
يكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا، يصاحبه رياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وجنوب سيناء أيضا وسلال جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية ويبقى الطقس حار على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة
وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى تتراوح ما بين 30 لـ 33 والصغرى 15 لـ 17، على السواحل الشمالية 30 لـ 33  للعظمى والصغرى 16 لـ 17، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 لـ 33 للعظمى والصغرى 15 لـ 17، شمال الصعيد 31 لـ 34 للعظمى والصغرى 14 لـ 15، جنوب الصعيد العظمى 35 لـ 34 والصغرى 15 لـ 14 درجة.
 

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