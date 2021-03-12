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الأرصاد السعودية تحذر سكان مكة وتبوك والمدينة من هذا الأمر

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 12-03-2021 11:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية  سكان منطقة تبوك و مكة المكرمة و تيماء من طقس الجمعة .

و أكد المركز في البيان الذي أصدره أن منطقة تبوك وتيماء ستتعرضان إلي أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلي شبه انعدام في الرؤية ، من الساعة 9 من صباح اليوم وحتى الساعة 5 مساء .

و حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية سكان منطقة مكة المكرمة " الطائف و المويه و تربة و رنية " من الرياح النشطة و الأتربة المثارة وذلك من الساعة 11 صباح اليوم وحتى الساعة 8 مساء .

كما أكد المركز أن منطقة المدينة المنور ستشهد نفس الحالة الجوية في ينبع من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساء .
 

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