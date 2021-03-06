"الأرصاد" تكشف توقعاتها لطقس يوم غد الأحد

السبت، 06-03-2021
10:01 م
الطيب حسين
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات
ها لطقس يوم غد الأحد في كافة محافظات الجمهورية.
وقالت الهئية إنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا، ليسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط في بعض الاحيان.
وتوقعت الأرصاد
أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.
وجاءات درجات الحرارة غدًا الأحد كما يلي:
القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.