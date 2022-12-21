خذوا حذركم.. وفاة طالب ابتدائي مارس «تحدي تشارلي» ووالدته تكشف ما حدث

الأربعاء، 21-12-2022
11:52 ص
لقي طالب بالصف الخامس الابتدائي مصرعه في منطقة بهتيم التابعة
لمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية نتيجة ممارسته "تحدي تشارلي
".
وفارق الطالب بمدرسة "يحيى المشد" التجريبي، الحياة بعد أن مارس تحدي "لعبة تشارلي
"
التي انتشرت بين طلاب المدارس في الآونة الأخيرة.
وقالت والدة الطفل إنها فوجئت بعد عودتها إلى المنزل بالعثور
على ابنها مشنوقاً بحبل، مشيرة إلى أنها عثرت على مقطع فيديو على هاتف ابنها عن كيفية
ممارسة "لعبة تشارلي
" على تطبيق "تيك توك
".
وأضافت أن ابنها كان يحاول تقليد اللعبة لذا شنق نفسه بواسطة
حبل، لكنه فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة.
بدوره، قال وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إن
الطفل توفي داخل منزله، مشيرا إلى قدّم واجب العزاء إلى أفراد أسرته.
تحدي تشارلي
أو لعبة الأقلام وتُعرف أيضاً باسم لعبة
"شارلي شارلي"، هي لعبة شعبية انتشرت عبر مجموعة فيديوهات على تيك توك
خصوصاً
منذ عام 2015.
وشهدت لعبة "تحدي تشارلي
" شهرة واسعة في عام
2015، وبدأ الشباب والأطفال بلعبها حول العالم لما تحتويه من فكاهة وغموض.