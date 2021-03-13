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خالد يوسف يوجه هذه الرسالة عقب مغادرته مصر مجددًا

خالد يوسف
خالد يوسف
 
السبت، 13-03-2021 09:09 م
وجه المخرج خالد يوسف، رسالة اليوم الجمعة إثر مغادرته مصر مجدًا عقب حضور دفن شقيقه قبل أيام.

في رسالته التي كتبها عبر حسابه على فيس بوك، حرص المخرج السينمائي على تأكيد تعلقه بالبلاد حيث كتب أنه عندما يغادرها تنتابه جالة من الشجن.

وكتب "منذ فقدتك يا أخي ولم تسمح لي الظروف أن أختلي بنفسي، ولكن وأنا الآن أنظر من نافذة الطائرة مغادرًا القاهرة المنورة دائما بأهلها، في كل الظروف وجدت نفسي تنتابني حالة من الشجن دون قرار أخرجت هاتفي مدفوعًا أن أكتب لك، وأفضفض معك كعادتنا عما حدث من يوم أن غادرتنا، وما أكثر ما قيل عن مهابة وجلال مشهد وداعك”.

وعاد خالد يوسف قبل أيام من أجل توديع شقيقه الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 

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