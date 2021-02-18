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كشف غموض مقتل مراهقة "الموقف" .. هذا الشخص قتلها بعد علاقة بينهما

جثة
كشف غموض مقتل مراهقة "الموقف" .. هذا الشخص قتلها بعد علاقة بينهما
 
الخميس، 18-02-2021 08:53 ص المصريون
تمكنت الشرطة من القبض على المتهم بقتل فتاة مراهقة عمرها 18 سنة.

وقالت الشرطة في ولاية كولورادو إنه عثرت على جثة الضحية دانييل هوبتون في موقف للسيارات.

وأشارت الشرطة إلى وجود علاقة بين الجاني ستيفن مكنيل - 21 سنة - والمجني عليها .

وأوضحت التحقيقات أن الاثنان كانا في علاقة حب ثم انفصلا من فترة ، وليلة الحادث كانا جالسان مع مجموعة من الأصدقاء وبعد انتهاء الجلسة خرج الاثنان ودار بينهما خلاف - غير معروف لكن ربما بسبب انفصالهما - مما جعل المتهم يعتدي بالمجني عليها بالضرب حتى الموت.
 

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