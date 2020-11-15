وفاة الفنان علي عوض متأثرًا بكورونا

الأحد، 15-11-2020
03:55 م
المصريون
ودّع الوسط الفني الخليجي
، الفنان
العُماني علي عوض
البوسعيدي، متأثرًا
بإصابته بفيروس كورونا، بعد إصابته به في الـ11 أكتوبر الماضي.
وكان البوسعيدي واحداً من 7 أشخاص شاركوا في تأسيس فرقة "الصحوة"
المسرحية عام 1987، كما كان رئيس مسرح الطفل بها، وشارك معها في العديد من العروض
التي قدمتها، وكانت أول فرقة أهلية تشارك في مهرجان المسرح الخليجي
عام 1993،
ومهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.
وفي التسعينيات، بدأ البوسعيدي العمل في التلفزيون من خلال بعض الأعمال،
وكانت البداية مع مسلسل "الاتجاهات الأربعة" ثم "نقط على
الحروف" تبعه بـ"الفاغور" و"الشعر ديوان العرب"
و"درايش"، بينما كان يستعد للمشاركة في العمل الدرامي
"اليرام"، للمخرج جاسم البطاشي، الذي من المقرر أن يبدأ تصويره قريباً.
ونهت الممثلة العُمانية شمعة محمد، البوسعيدي عبر صورة له تشرتها في صفحتها
الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وطلبت الدعوات له بالرحمة والمغفرة.
وكتبت: "إلى كل الإخوة الأعزاء والزملاء والأبناء من أهل الفن
والدراما.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. غفر الله له وأسكنه الجنان.. عظم الله
أجوركم جميعا في وفاة
الفنان
علي بن عوض البوسعيدي.. هذا الإنسان الفنان
الرائع
الخلوق المتواضع صاحب البسمة الطيبة والضحكة.. تعازينا لعائلته الكريمة.. ولمحبيه
وجمهوره الطيب. الله يرحمه برحمته الواسعه".