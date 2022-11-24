شاهد.. وزير الرياضة السعودي يستعرض مهاراته الكروية ويفاجئ الجميع

الخميس، 24-11-2022
09:41 ص
تداول مغردون في السعودية
، مقطع فيديو لوزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن
تركي، وهو يستعرض مهارة
ه بلعب كرة التنس، ويبرز قدراته في "تنطيطها"
بقدميه، لعشرات المرات، دون أن تسقط على الأرض.
وأوضح المقطع، مدى التوازن الذي لعب به، الوزير، في التحكم بالكرة أثناء
"التنطيط".
وأوضح المقطع، وزير الرياضة وهو يرتدي ملابس رياضية سوداء بالكامل، وحذاء
رياضي باللون البرتقالي، وينطط الكرة، بثني ركبتيه قليلًا، وذلك لكي يتمكن من
التحكم في الكرة، بينما قدمه الأخرى التي لا يركل بها تظل ثابتة على الأرض.
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