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مفسر أحلام يكشف مفاجأة عن توقعه لنتيجة مباراة السعودية ضد المكسيك غدًا

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المفسر
Native
Teads
الثلاثاء، 29-11-2022 09:52 ص


توقع مفسر أحلام فوز منتخب السعودية على منتخب المكسيك خلال المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا الأربعاء، كما توقع أن يتأهل منتخب السعودية لدور الـ 16.

وأشار خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق التيك توك أن أحد الأشخاص أخبره أنه رأى رؤية في المنام وتوصل من خلال تفسيرها إلى هذا التوقع.

وقص الرؤية قائلا :"يقول شخص رأيت رؤية أنني أرسلت الولد يجيب علم السعودية ، وجاء بعلم ليس بعلم السعودية ، فذهبت إلى المحل وقلت له هذا ليس علم السعودية فأعطاني غيره، وقال هذا الموجود ، وإذا بي ماسك علمين ليس من بينهما علم السعودية ومكتوب السعر 16 فقلت له لا أريده وذهبت."

وفسر الرؤية قائلا :"اللي يظهر لي من الرؤية، أن المنتخب سيتأهل للدور الـ 16 وسيخرج.

وأشار إلى أن العلمين رمز للمكسيك وبولندا، وأضاف :" إن شاء الله يوم الأربعاء تشفى صدوركم، وإن شاء الله أتوقع فوز المنتخب".
 

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