«حلاق» يقتل زوجته وابنته بطريقة بشعة ثم يتخلص من حياته

الأحد، 15-05-2022
12:35 م
استيقظ أهالي قرية عرب الحصار بمركز الصف جنوب الجيزة، على
مذبحة أسرية، حيث تخلص شخص من زوجة
ه وابنة
ه قبل أن يلحق بهما منتحرا داخل المنزل.
المعاينة التي أشرف
عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بينت أن المتهم هشم رأسي زوجة
ه
وابنة
ه وشنق نفسه في السقف.
ويعكف رجال المباحث على جمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث
في الوقت الذي أشارت التحريات الأولية استنادا الجيران إلى أن الزوج كان يعاني من مرض
نفسي.
تبين بالفحص المبدئي، أن شخصا يدعى "أنور" يعمل
حلاق
، اعتدى بالضرب على زوجة
ه وابنة
ه بآلة حادة ثم شنق نفسه في ظروف غامضة.
جرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر
المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.