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زوجة عشرينية تقفز من الطابق الخامس هربًا من جحيم زوجها

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Native
Teads
الأحد، 15-05-2022 09:32 ص
أقدمت ربة منزل، على الانتحار بالقفز من الطابق الخامس بمنطقة حلوان لتهرب من جحيم زوجها.
وقالت المباحث  إن المتوفية تبلغ من العمر 20 عاماً، كانت قد تشاجرت مع زوجها، ثم بعدها خرجت إلى الشرفة وألقت بنفسها من الطابق الخامس.
كان قسم شرطة حلوان، تلقي بلاغا بقيام فتاة بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تم التحفظ على الجثة، وتحرير محضر بالواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
وذكرت التحريات، أن الزوج تشاجر مع زوجةه قبل الحادث، مما عرضها إلى حالة نفسية سيئة جعلها تقدم على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، مما أصابها بكدمات وكسور، بعد وقوع الحادث.
تم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي أمرت بانتداب طبيب شرعي للتأكد من سبب الوفاة.
 

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