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جمعت بينه وبين زوجها.. كشف غموض مقتل ميكانيكي وقطع عضوه الذكري"نهاية الحرام"

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الثلاثاء، 10-05-2022 11:26 ص

تمكنت تحريات الأمن والتحقيقات من التوصل إلى مرتكبي جريمة قتل ميكانيكي داخل شقته بمنطقة كرداسة بالجيزة وقطع عضوه الذكلاي.
وأجرت النيابة العامة بكرداسة، التحقيق في العثور على جثة أحد الأشخاص ميكانيكي به آثار خنق وتعذيب بالكهرباء ومقطوع جزء حساس من جسده بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة.
تحقيقات النيابة العامة كشفت أن وراء ارتكاب الجريمة عشيقة المجني عليه وزوجها.
وكشفت كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الحادث، عن ظهور رجل وسيدة حال خروجهما من محل سكن المجني عليه وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية مع ربة منزل منذ 8 سنوات وينفق عليها وعلى طفلتها دون زواج ومنذ قرابة 3 سنوات تزوجت عشيقةه بشاب وظلت علاقة المجني عليه بالسيدة مستمرة وكانت توهم زوجها بأنها لدى شقيقتها وتذهب إلى منزل المجني عليه لممارسة الرذيلة.
وفي الآونة الأخيرة حاولت العشيقة إنهاء تلك العلاقة ولكن المجني عليه رفض وهددها بفضح أمرها فاستعانت تلك السيدة بزوجها وأوهمته بتعرض المجني عليه لها وطلب منها إقامة علاقة غير شرعية معها وأقنعت زوجها بقتله وفي سبيل ذلك قامت بالذهاب إلى منزل المجني عليه وصعد خلفها زوجها وقاما بقتل الميكانيكي وقطع جزء حساس من جسده بـ"موس".
وتبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل الشقة محل سكنه بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "خالد ق" الشهير بـ"شيكا" ميكانيكي وبه آثار خنق وتعذيب بالكهرباء ومقطوع جزء حساس من جسده ويقيم بمفرده وغير متزوج.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وزوجها واقتيادهما إلى ديوان المركز.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.
 

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