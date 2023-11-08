حكم قضائي بحبس نسرين طافش 3 سنوات.. ماذا فعلت؟





أجلت المحكمة معارضة الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها غيابيا 3 سنوات، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، إلى 16 نوفمبر الجاري، لعرض استكتاب الفنانة على مصلحة الطب الشرعي.

وأسندت النيابة العامة في مصر لنسرين تهمة إصدار شيك دون رصيد لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين، بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه بتاريخ 30 يناير 2023.

وقدم دفاع المجني عليها سنداً لدعواه تضمنت صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمراً من المتهمة إلى البنك، بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومذيل بتوقيع المتهمة، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وحسبما استقر يقين المحكمة وثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات، تخلص واقعات الدعوى أن المتهمة نسرين طافش أصدرت شيكاً بنكياً لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، ليتبين أنه لا يقابله رصيداً قائماً وقابلاً للسحب رغم علمها بذلك.

وأصدرت المحكمة حكماً غيابيا بحبس نسرين لمدة 3 سنوات، مع دفع كفالة بقيمة 20 ألف جنيه من أجل إيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

آخر أعمال نسرين طافش، التي غابت عن دراما رمضان هذا العام، فيلم "أخي فوق الشجرة" وهو ثاني تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادي الرجال السري" الذي قدمته عام 2019 مع كريم عبدالعزيز وغادة عادل.

فيما تشارك الفنانة السورية في بطولة فيلم "السيستم"، الذي يجري تصويره حاليا، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وبسنت شوقي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي.