فيديو صادم.. لقاء الخميسي تردد الترانيم داخل كنيسة وترد بكشف ديانتها





ردت الفنانة لقاء الخميسي، على قصة ظهورها تردد الترانيم داخل إحدى الكنائس.

وكتبت لقاء، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "لقاء عبد الملك عبد الرحمن الخميسي، مصرية مسلمة عن أب وجد وجدة مسلمة، وأمي آشورية مسيحية.. ديانتي مسلمة".

وتابعت: "لكل من يهمه الأمر الذي من المفترض أنه لا تخصه ديانتي أو ديانة غيري.. أنا أحترم كل الشعوب والديانات والأفكار حتى لو اختلفت معها طالما لا تسبب لي ولعائلتي الصغيرة والكبيرة أي نوع من أنواع الأذى النفسي أو غيره.. يا سيدي الفاضل وسيدتي الفاضلة تعاملنا مع بعض واحترامنا لبعض واجب إنساني".

واستكملت: "طول عمرنا عايشين وجيرانا مسيحيين وبيفطروا معانا في رمضان واحنا بنحتفل معاهم في الأعياد.. يعني ليس لك أي علاقة باعتقادات الآخر، يجب علينا أن نتقبله بما هو عليه لأنه واجب إنساني طالما لم يسبب لك الأذى".

وأضافت لقاء: "وفي النهاية الله يحتاج الى وصاية البشر، فالله عالم بما في القلوب.. الوطن يجمعنا وحدة واحدة سواء مسلم أم مسيحي أو أيا ما كان معتقده وأفكاره.. لا يحق لنا التدخل فيما لا يخصنا.. الدين لله وليس لإرضاء البشر، كفاية بقى زهقنا من الجهل".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال لقاء الخميسي كانت مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، وعدد من الفنانين، وتم عرضه على الشاشة في شهر سبتمبر عام 2021.



