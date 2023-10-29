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منى فاروق تتعرض للاعتداء من "صديق سابق" وتلجأ للشرطة: أنا محترمة جدًا

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منى فاروق
الأحد، 29-10-2023 03:38 م


أعلنت الفنانة منى فاروق، اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص تعدى عليها بالألفاظ السيئة أثناء وجودها في أحد المراكز التجارية.
نشرت منى هذا الإعلان عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام"، حيث نشرت مقطع فيديو أوضحت فيه الواقعة، وأشارت إلى أن هذا الشخص الذي لم تكن تعرفه من قبل قام بشتمها وإساءة معاملتها، وأن هذا التصرف دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وحررت الفنانة منى فاروق، محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر، اتهمت فيه صديق سابق لها بالتعرض لها والتعدي عليها بالسب والقذف، أثناء خروجها من أحد المولات الشهيرة، قائلة: "أنا محترمة جدًا"، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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