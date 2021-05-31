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حقيقة انتقال نجم أستون فيلا إلى النادي الأهلي

فريق الأهلي
حقيقة انتقال نجم الدوري الإنجليزي إلى النادي الأهلي
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الإثنين، 31-05-2021 08:58 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج ملعب أون تايم - حقيقة انتقال أحمد المحمدي المحترف في انجلترا إلى الأهلي.

وقال شوبير إن المحمدي يفضل المضي في رحلته الاحترافية سواء في أحد الدوريات الأوروبية أو العربية.

وتابع: لا صحة تماما لما يتردد عن توقيعه للأحمر.
 

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