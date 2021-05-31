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حقيقة انتقال نجم أستون فيلا إلى النادي الأهلي
حقيقة انتقال نجم الدوري الإنجليزي إلى النادي الأهلي
Native
الإثنين، 31-05-2021
08:58 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج ملعب أون تايم - حقيقة انتقال أحمد المحمدي المحترف في انجلترا إلى الأهلي.
وقال شوبير إن المحمدي يفضل المضي في رحلته الاحترافية سواء في أحد الدوريات الأوروبية أو العربية.
وتابع: لا صحة تماما لما يتردد عن توقيعه للأحمر.
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المصريون
الاهلى
احمد المحمدى
استون فيلا
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