شوبير: الرقم (9) أهم مكسب حققه الأهلي في مباراة صنداونز

الأحد، 16-05-2021
07:33 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير
عن عدة مكاسب جناها الأهلي من فوزه على صنداونز
بهدفين في دوري أبطال أفريقيا.
وقال في تغريدة عبر تويتر: بصرف النظر عن تقييم الاداء الذي لم يعجب الكثيرين لكن هناك مكاسب عديده اولها ان شباك الاهلي لم تهتز لاول مره منذ 9 مباريات مع تألق الشناوي كمان صناعة ديانج للهدفين وهو ماكان يفتقده رغم المستوي الرائع الذي يقدمه وكمان وجود البديل الذي يستطيع تغيير النتيجه طبعا صلاح محسن
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وأضاف: كمان من اهم مكاسب الاهلي عودة اجاي واحراز طاهر طاهر هدف