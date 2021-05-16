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شوبير: الرقم (9) أهم مكسب حققه الأهلي في مباراة صنداونز

شوبير
شوبير: الرقم (9) أهم مكسب حققه الأهلي في مباراة صنداونز
Native
الأحد، 16-05-2021 07:33 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عدة مكاسب جناها الأهلي من فوزه على صنداونز بهدفين في دوري أبطال أفريقيا.

وقال في تغريدة عبر تويتر: بصرف النظر عن تقييم الاداء الذي لم يعجب الكثيرين لكن هناك مكاسب عديده اولها ان شباك الاهلي لم تهتز لاول مره منذ 9 مباريات مع تألق الشناوي كمان صناعة ديانج للهدفين وهو ماكان يفتقده رغم المستوي الرائع الذي يقدمه وكمان وجود البديل الذي يستطيع تغيير النتيجه طبعا صلاح محسن.

وأضاف: كمان من اهم مكاسب الاهلي عودة اجاي واحراز طاهر طاهر هدف
 

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