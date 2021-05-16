نجم الأهلي يحذر من كارثة كبرى ستحدث للفريق أمام صنداونز في جنوب أفريقيا: يارب نفوق

الأحد، 16-05-2021
08:29 ص
أحمد عادل شعبان
انتقد أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - الطريقة التي يلعب بها موسيماني مع الأهلي وبخاصة في مباراة صنداونز
الأخيرة محذرا من كارثة.
وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: الاهلي غير هويته وطريقته مع موسيماني .
وتساءل: من امتي الاهلي نادي رد فعل؟
لا يغرنكم مكسب اليوم
لابد من إعادة حسابتنا جيدا قبل المباراة القادمة حتى لا نفوق علي كارثة كبيرة في جنوب افريقيا.
وأضاف: الله أكبر عليك يا ديانج ربنا يحرسك
الشناوي تألق اليوم ولكن سيكون عليه عبأ كبير في العودة
.. انا خايف نخرج.