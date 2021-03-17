الخميس 18 مارس 2021
توقيت مصر 21:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

1000 جنيه راتب شهري للأسر المتبنية أطفال أيتام

حسام البدري يصدم الجميع باستبعاد أبرز نجوم المنتخب

وفاة ناصر البرغش «ويكيليكس» الكويت

تعرف على «سامية حسن» أول مسلمة مُحجبة تصل لمنصب الرئيس أمس

"كورونا" يفتك ببلد عربي ويسجل به حصيلة وفيات قياسية

زجاجة خمور كويتية تُنهي حياة فتاة رفقة صديقها

«كورونا» يُصيب عمرو دياب

سوق سوداء لبيع "المشيمة البشرية".. وتفاصيل مروعة حول استخداماتها

بعد إلغاء نظام الكفيل.. طريقة دخول وخروج العاملين في السعودية

بيان إماراتي رسمي يشيد بحدث كبير تشهده قطر سيعود على أبو ظبي بالنفع

ADS
 

حفل زفاف يتحول إلى حرب شوارع وإصابة العروس بجروح خطيرة (صور)

162194581_892957174816958_4088889137377120852_n
جانب من المشاجرة
 
الأربعاء، 17-03-2021 09:46 م محمد فضل
انتهى حفل زفاف بهروب العروسين من معركة شوارع عنيفة ودموية بين وصيفة العروس وعمة العريس، والتي لم تفض إلا بطلب تدخل من الشرطة.

أُجبرت العروس "روماني غيبسي أليسا" وعريسها "هيث"، من ولاية فرجينيا الغربية، على الفرار من حفل زفافهما لتجنب المواجهة مع رجال الشرطة، الذين تم استدعاؤهم لفض الشجار الغاضب بين عمة هيث ميلي وابن عم "أليسا" ووصيفة العروس "دايموند".

في مقطع فيديو، شوهدت المرأتان تتبادلان اللكمات في الشارع بعد دقائق فقط من انتهاء حفل الزفاف، حيث سمعت وصيفة العروس أن عمة العريس تهدد بمهاجمة العروس بسبب مزاعم بأنها كانت تنشر شائعات حول والدتها.

وقالت وصيفة العروس أمام الكاميرات :"إذا خرجت إلى هنا أو أتت إلى هنا ونظرت إلي، أقسم بالله أنني سأقتلها"، لتقوم بمهاجمة عمة العريس فور خروجها. 

ثم بدأت وصيفة العروس بالصراخ في ميلي، مطالبة بمعرفة سبب قولها إنها ستقوم بضرب العروس، وبعد الصراخ قامت بدفعها على الأرض أمام العديد من المارة المرعوبين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يبدأ العراك بالصفع واللكم والخدش لبعضهما البعض، تاركين العروس بأنف دموي وعمة العريس بشفة دامية وجروح في رجليها، قبل أن يتدخل أفراد الأسرة لفصلهما عن بعضهما، ويأتي العريس ليصرخ في عمته لترك حفل زفافه.



 

إقرأ ايضا

640

1000 جنيه راتب شهري للأسر المتبنية أطفال أيتام

download

وفاة ناصر البرغش «ويكيليكس» الكويت

2799034981616058774

تعرف على «سامية حسن» أول مسلمة مُحجبة تصل لمنصب الرئيس أمس