حزن في السعودية.. وفاة الطفلة ريتاج «سفيرة الابتسامة»

الخميس، 12-08-2021
10:02 ص
حالة من الحزن
والصدمة أصابت رواد مواقع التواصل
الاجتماعي في السعودية، إثر الإعلان عن وفاة الطفلة ريتاج
الشهري ذات الـ 13 عاماً
والملقّبة بسفيرة الابتسامة، وذلك بعد صراع مع مرض نادر أصيبت به منذ ولادتها.
وقال والد ريتاج في تصريحات ل برنامج “mbc في أسبوع” أن ابنته لم تكن تفارق جهاز التنفس. مشيرا
إلى أنها أصيبت بالمرض وهي بعمر 9 أشهر لكن حالتها ساءت بعد سنتين عقب حدوث انحناء
في العمود الفقري سبب لها نزيفاً.
وكانت الطفلة لقبت بسفيرة الابتسامة بعدما ألهمت الجميع بصبرها
ومحاولة تغلبها على المعاناة.