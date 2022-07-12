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حذفت صورها وأغلقت حساباتها.. اختفاء فنانة شهيرة وأنباء عن اعتزالها

شريف منير وابنته يلغيان متابعة بعضهما على «إنستجرام»

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حذفت صورها وأغلقت حساباتها.. اختفاء فنانة شهيرة وأنباء عن اعتزالها

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ديانا حداد
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Teads
الثلاثاء، 12-07-2022 10:55 ص

أثارت الفنانة ديانا حداد تساؤلات كثيرة بعدما فاجأت الجميع بالاختفاء من مواقع التواصل بشكل مفاجئ، وتصدر اسم ديانا حداد مواقع التواصل ومؤشرات البحث، بسبب حيرة الجمهور حول قرار ديانا حداد المفاجئ، والذي أثار الكثير من التكهنات حول اعتزالها.

وصدم جمهور الفنانة ديانا حداد، بعد اكتشافهم حذف الفنانة ديانا حداد جميع صورها ومنشوراتها على حسابها في «انستغرام»، وحذفت أيضاً جميع الروابط الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل من «انستغرام»، وكذلك التعريف الخاص بها والصورة الرئيسية، ولم تكشف ديانا حداد سبب اختفائها المفاجئ من «انستغرام» رغم تساؤلات جمهورها حول السبب.

ولم تكتف الفنانة ديانا حداد بحذف جميع صورها، ولكنها صدمت الجمهور أيضاً بحذف فيديوهاتها من «تيك توك»، واختفت أنشطتها من الحساب بعد حالة النشاط المكثفة لها في الفترة الأخيرة على الموقع، وكذلك صدم الجمهور بحذف صفحة ديانا حداد الرسمية من موقع فيسبوك بالتزامن مع اختفاء صورها وفيديوهاتها من «انستغرام» و«تيك توك».




 

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