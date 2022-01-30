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«حتحوت»: محمد الشناوي أصبح خارج حسابات «كيروش»

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الأحد، 30-01-2022 09:39 ص

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني، أصبح خارج حسابات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن إصابة محمد الشناوي تحتاج على الأقل لراحة لمدة 10 أيام وهو مايجعل مشواره بكان 2021، قد انتهى.
وتابع قائلا :" الإصابة أنهت مشوار محمد الشناوي بـ كأس الأمم الإفريقية، وسيتم الإعتماد على محمد أبوجبل خلال مباريات الفراعنة بالبطولة".
ويخوض محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني برنامجا علاجيا متكاملا بعد الانتقال إلى مدينة ياوندي على أمل العودة في أقرب وقت ممكن ، وذلك بعد الاصابة التي مني بها  خلال مباراة مصر وكوت ديفوار، ولم يتمكن معها من استكمال المباراة.
وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب  أن الآشعة التي أجريت على اللاعب أكدت اصابته بشد في العضلة الخلفية .
وأشار حارس مرمى المنتخب الوطني إلى أن سوء حالة أرضية الملعب كانت السبب الرئيسي في اصابته التي لحقت به.
 

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