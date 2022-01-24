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قرارات عاجلة من «كيروش» قبل مواجهة «كوت ديفوار» ويهدد باستبعاد هؤلاء

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كيروش
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الإثنين، 24-01-2022 01:03 م

فرض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حالة من السرية على تدريبات المنتخب استعدادا لمواجهة ساحل العاج “ كوت ديفوار ” المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية .
وأصدر كيروش عددا من القرارات داخل معسكر منتخب مصر في الكاميرون لفرض حالة من السرية التامة على تدريبات الفراعنة ومنع أي تسريب بخصوص التشكيل الذي ينوي الاعتماد عليه في المباراة المقبلة أمام ساحل العاج ، بالإضافة إلى الحفاظ الكامل على تركيز اللاعبين.
يأتي على رأس هذه القرارات، منع تواجد أي وسيلة إعلامية في تدريب المنتخب عكس ما كان يتم خلال منافسات دور المجموعات للبطولة والتى سمح خلالها كيروش لوسائل الإعلام بحضور معظم تدريبات المنتخب.
كما قرر كيروش منع اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة حتى موعد مباراة ساحل العاج ، وتوعد كيروش غير الملتزمين بعقوبات قوية قد تصل إلى الاستبعاد التام من حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.
وشدد كيروش على اللاعبين ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا وفقد عناصر مهمة في تشكيل منتخب مصر قبل مواجهة ساحل العاج والتي يراها كيروش أنها صعبة وتحتاج إلى تواجد كافة اللاعبين المهمين من أجل الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو الأدوار المقبلة من البطولة الإفريقية .
 

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