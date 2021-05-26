حالته النفسية سيئة.. أول ظهور لـ شريف الدسوقي بعد بتر قدمه (فيديو)
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Native
الأربعاء، 26-05-202105:35 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الفنانشريف الدسوقي، لاول مرة بعد خضوعه لعملية بتر إحدى قدميه، وذلك أثناء نقله إلى مستشفى دار الشفاء في القاهرة، من إحدى مستشفيات الإسكندرية، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وظهر الفنان في مقطع فيديو لحظة وصوله للمستشفى برفقة فريق طبي داخل سيارة إسعاف معدة بكل التجهيزات، بينما تم نقله على سرير والدخول لمقر تلقيه العلاج.
وشوهد الدسوقي، في الفيديو وهو في حالة نفسية يبدو أنها سيئة منعته من الحديث، فيما تفاعل مع الفيديو مئات الآلاف من النشطاء داعين له بالشفاء العاجل.