الأربعاء 26 مايو 2021
توقيت مصر 18:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجل حسن نصرالله يكشف عن مرض والده

حالته النفسية سيئة.. أول ظهور لـ شريف الدسوقي بعد بتر قدمه (فيديو)

دبابات وأسلحة ثقيلة.. اندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا

مصر تُعلق على انتخابات الرئاسة في سوريا: بداية إعادة الإعمار

الفنان مجدي صبحي يعلن اعتزال التمثيل

زواج الأميرة حصة الإبنة الوحيدة للملك سلمان (صور)

المغرب يكتسح السعودية 8-0 في مصر

شقيق«سبعبع» يكشف حجم البتر في قدمه: حاجة بسيطة.. بلاش تهويل(فيديو)

تنفيذ القتل قصاصًا في السعودي حسين حقوي

منها التعليم والمرور.. الحكومة تسحب 8 مشروعات قوانين من البرلمان

ADS
 

حالته النفسية سيئة.. أول ظهور لـ شريف الدسوقي بعد بتر قدمه (فيديو)

d-717-قناة-٢١٨-اخبار-ليبيا-نبأ-صادم-للوسط-الفني-المصري-بتر-قدم-سبعبع
ا
Native
الأربعاء، 26-05-2021 05:35 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان  شريف الدسوقي، لاول مرة بعد خضوعه لعملية بتر إحدى قدميه، وذلك أثناء نقله  إلى مستشفى دار الشفاء في القاهرة، من إحدى مستشفيات الإسكندرية، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وظهر الفنان في مقطع فيديو لحظة وصوله للمستشفى برفقة فريق طبي داخل سيارة إسعاف معدة بكل التجهيزات، بينما تم نقله على سرير والدخول لمقر تلقيه العلاج.
وشوهد الدسوقي، في الفيديو وهو في حالة نفسية يبدو أنها سيئة منعته من الحديث، فيما تفاعل مع الفيديو مئات الآلاف من النشطاء داعين له بالشفاء العاجل.
 

إقرأ ايضا

حسن نصرالله مريض

نجل حسن نصرالله يكشف عن مرض والده

مجدى-صبحى

الفنان مجدي صبحي يعلن اعتزال التمثيل

hs_wlmlk

زواج الأميرة حصة الإبنة الوحيدة للملك سلمان (صور)

أخبار متعلقة

مجدى-صبحى

الفنان مجدي صبحي يعلن اعتزال التمثيل

1933608251589307202

شقيق«سبعبع» يكشف حجم البتر في قدمه: حاجة بسيطة.. بلاش تهويل(فيديو)

2021_5_25_18_37_38_674

السيسي يتدخل بعد بتر قدم الفنان شريف دسوقي

19_2018-636747187417884005-788

تداول فيديو مؤثر لـ سمير غانم يتحدث فيه عن خوفه من الموت

60a66f10423604259c012d55

تفاصيل وفاة سمير غانم بعد صراع مع كورونا

أحمد-فلوكس

حكم بحبس أحمد فلوكس أسبوعًا وغرامة 200 جنيهًا