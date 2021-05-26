شقيق«سبعبع» يكشف حجم البتر في قدمه: حاجة بسيطة.. بلاش تهويل(فيديو)
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Native
الأربعاء، 26-05-202101:17 م
كشف طارق
الدسوقى، شقيق الفنان شريف الدسوقى، عن أخر تفاصيل حالته الصحية، قائلا: إن
الإجراءات الخاصة به تسير على ما يرام، وهو كويس .. والحكاية مش كبيرة أوى زى ما
الناس بتقول".
وأضاف الدسوقى،
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي
سي مصر 2"، أنه كان مجرد جرح صغير من أسفل قدمه، ونتيجة أن لديه مرض السكر
أصبح الجرح من الصعب أن يلتئم ويحتاج الكثير من الوقت.
وتابع:
"الحمد لله الدنيا اتلحقت .. وحدث بتر صغير تحت الركبة بعشرة سنتى"،
متابعا: "بشكر أى حد دعمنا ووقف جنبنا حتى ولو كان معدى من قدام المستشفى..
لأننا كنا فى أمس الحاجة أن الناس تقف جمينا".
وأكد أن شقيقه
قابل بالوضع على أنه قضاء الله، مطالبا الناس بعدم التهويل أو المتاجرة بالموضوع
وعدم نشر أى شئ خاطئ للموضوع، "الأمور تمام والدنيا كويسة.. وأستاذ أشرف راجل
محترم ومقصرش معانا فى حاجة".