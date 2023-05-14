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جزار ينهي حياة سيدة وابنتها في الجيزة لسبب صادم

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المتهم
الأحد، 14-05-2023 09:57 ص

 

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة مقتل سيدة وكريمتها بالجيزة، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

 

تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثتي (ربة منزل، كريمتها - مقيمتان بدائرة القسم) داخل شقة بعقار ملك الأولى.

 

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (جزار - مُقيم بمحافظة القليوبية " له معلومات جنائية").

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختباء المذكور بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وقرر بأنه نظراً لسابقة سكنه بالعقار ملك المجني عليها عقد العزم على سرقتها، وبتاريخ الواقعة قام بالدلوف للشقة محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ولدى مشاهدته للمجني عليهن تعدى عليهن باستخدام السلاح الأبيض محدثاً إصابتهن التي أودت بحياتهن واستولى على (بعض محتويات الشقة – مبلغ مالي – هاتف محمول).

 

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانوني

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