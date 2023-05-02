اكتشاف غرفة سرية أسفل عقار بالجيزة بها ملايين الجنيهات

الثلاثاء، 02-05-2023
01:00 م
يعمل رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة
على فك
طلاسم واقعة العثور على ملايين الجنيهات
داخل غرفة سرية
تحت الأرض بعقار بمنطقة المهندسين
وسط المحافظة.
اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة
تلقى إخطارًا من
غرفة عمليات النجدة باكتشاف غرفة زجاجية بداخلها مبالغ مالية كبيرة في ظروف غامضة بشارع
دمشق.
الفحص المبدئي بين أنه في أثناء تنفيذ رجال الحماية المدنية
بالجيزة
إحدى المهام قادتهم الصدفة لاكتشاف غرفة أسفل برج سكني تبين احتواءها مبالغ
مالية كبيرة بفئات مختلفة.
اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة
شكل فريق
بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة وتحديد سبب تشييد مالك البرج
"محدد" للغرفة ومصدر الأموال.