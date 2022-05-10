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جريمة مروعة.. يقتل والدته أثناء أدائها صلاة الظهر (فيديو)

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الثلاثاء، 10-05-2022 02:13 م
أقدم شاب على ارتكاب جريمة مروعة هزت المجتمع اللبناني، حيث قام بقتل والدته طعناً بسكين في رقبتها ورأسها، أثناء أدائها صلاة الظهر في منزلهم بمنطقة الشياح الواقعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وذكرت قناة "الجديد" أن الشاب الذي يدعى هادي سليم، أقدم على طعن والدته بسكين في رقبتها ورأسها في منزلها الكائن في شارع المصبغة في منطقة الشياح، مشيرة إلى أن الشاب يعاني من حالة انفصام وأن والدته كانت قد عرضته على رجل دين، لكن حالته لم تتحسن.
من جهتها، أفادت إذاعة "صوت لبنان" بأن سليم قتل والدته خلال أدائها الصلاة الظهر بـ7 طعنات بسكين.
وفي وقت لاحق تم توقيف سليم من قبل شبان في المنطقة وتم تسليمه إلى القوى الأمنية.


 

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