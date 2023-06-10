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جريمة مروعة في منطقة السيدة زينب ومباحث القاهرة تتحرك

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السبت، 10-06-2023 04:48 م نسمه عبد الوهاب
قبضت مباحث العاصمة المصرية القاهرة، على شاب بتهمة تسديد عدة طعنات في جسد والده بالسكين، وإلقاء جثته من الطابق الثامن بمنطقة السيدة زينب.
وعن تفاصيل الواقعة، تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مصاب بطعنات في البطن والصدر، في أحد شوارع دائرة قسم السيدة زينب.
وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تبين بالفحص أن المتوفي يبلغ من العمر 57 سنة، مقتول بـ6 طعنات في جسده، بالإضافة إلى تهشم في منطقة الرأس بسبب السقوط من أعلى العقار، فيما تحفظ فريق البحث عليها

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