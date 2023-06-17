مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم...تفاصيل

السبت، 17-06-2023
01:16 م
نسمه عبد الوهاب
تطرح وزارة الزراعة، اللحوم
بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم
وسجلت أسعار اللحوم
البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين 220 جنيهًا و225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا.
أسعار اللحوم
اليوم
وسجّلت أسعار اللحوم
البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم
البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.
واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.
أسعار الكبدة البلدي
فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.
وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.
أسعار كــبـاب الــحـلة
تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.
من جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة للحد من ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم
الحمراء، في موسم عيد الأضحى المبارك، واستوردت كميات كبيرة من اللحوم
الحية والمذبوحة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف.