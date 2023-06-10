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البحوث الفلكية: الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى

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السبت، 10-06-2023 08:20 ص نسمه عبد الوهاب
أعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، أن الأربعاء الموافق 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهدفأن هلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

وأكد المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، أن الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى، جاء وفقا للتالي:
•ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرةلمدة 36 دقيقة بعدغروب شمس ذلك اليوم(يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين(31 - 37 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلالالجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين(7 – 44 دقيقة).

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