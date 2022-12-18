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جريمة مروعة.. يذبح زوجته في الشارع أمام الجميع بالشرقية

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زوجان
Native
Teads
الأحد، 18-12-2022 12:09 م

 

أقدم مواطن على ذبح زوجته، وأصاب شخصاً آخر أيضا بجرح قطعي، وسط الطريق العام بمحافظة الشرقية، لشكه في وجود علاقة بينها وبين شخص آخر.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل لسيدة وإصابة شخص آخر بجرح قطعي في الطريق العام.

تبين من التحريات الأولية مقتل السيدة على يد زوجها، الذي أنهى حياتها بواسطة سلاح أبيض (سكين)، وأصاب كذلك شخصًا آخر بجرح قطعي، لشكه بوجود علاقة بينها وبين شخص آخر.

وتم ضبط المتهم ، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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