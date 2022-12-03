تهز المحلة.. فتاة تشنق خطيبها قبل أيام من زواجهما داخل شقتهما

العريس الضحية

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شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، مقتل عريس شاب شنقًا على يدي خطيبته قبل أيام من زفافهما، داخل الشقة التي كان يعدانها لعش الزوجية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا باتهام فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها بشنق خطيبها ويدعى "أمير ياسر" قبل أيام قليلة من زواجهما، ما أفضى إلى وفاة الشاب الذي يبلغ من العمر 19 سنة، ونقله مباشرة إلى المستشفى العام بنطاق دائرة قسم أول المحلة.



جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.