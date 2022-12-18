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خرج من النعش أثناء الجنازة.. القصة الكاملة لعودة شاب من الموت في الشرقية

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الشاب
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الأحد، 18-12-2022 09:59 ص

 

روى الطبيب حمدي سليمان، أخصائي الجراحة العامة، خلال مداخلة هاتفية لقناة " القاهرة والناس" تفاصيل قصة عودة شاب من الموت بقرية بحر البقر 8 التابعة لمركز الحسينية في محافظة الشرقية.

 

وأوضح الطبيب ، أن ما حدث في قرية بحر البقر ليس مٌعجزة كما يٌطلق البعض ، بل كان من تنظيم "دجال" أقنع أهل الشاب بأن عليه جن ، وأنه لن يخرج إلا عن طريق عمل جنازة له حتى يرضى عنه ملك الجان.

 

وقال ، إن الشاب مصاب بمس وسحر ، فاحضرت عائلته أحد المشعوذين لعلاجه ، فاقنعهم المشعوذ بضرورة أن يموت الشاب لأنه قتل ملك الجان ، ويجب أن يتم عمل جنازة له ليرضى عنه " ملك الجان ، فادعت الأسرة وفاته وبدأوا في نصب صوان العزاء والخيام ووضعوه داخل " تابوت " من الظهر حتى آذان العشاء.

 

وأضاف، وأثناء تواجد أهالي القرية لتقديم واجب العزاء للأسرة ، خرج الشاب من التابوت ما أصاب الجميع بالذهول ، مٌشيرين إلى أن الأطباء لا يفقهون شيئا ، مٌعتقدين أن أحد الأطباء هو من قال أن الشاب توفي لتوقف عضلة قلبه.

 

وأردف، لهذا السبب خرجت وعدد من الأطباء بالقرية ، بالتصريح أننا لم نكشف على الشاب ولم يحضر لنا أحد من أهله لرؤيته وأنهم من اتبعوا الدجال بعمل صوان عزاء للشاب لعلاجه.

 

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