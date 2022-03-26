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جدة الآن.. إعلام سعودي ينشر فيديوهات لمحاولة السيطرة على حرائق النفط

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السبت، 26-03-2022 03:05 م

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، بأن فرق الإطفاء نجحت في إخماد حرائق في بعض خزانات منشأة نفطية تابعة لأرامكو في جدة بعد استهدافها بهجمات حوثية مساء أمس الجمعة.
ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو أشارت خلاله إلى "تلاشي السحابة الدخانية من المنشأة النفطية في جدة"، ونشرت مقطعا آخر لعمليات السيطرة على الحريق في المنشأة النفطية.
في حين أكدت قناة "العربية" نقلا عن مراسلها أنه "تمت السيطرة على حريق الخزان الأول وجرى العمل لإخماد حريق الخزان الثاني بجدة"، لافتة إلى "اختفاء النيران التي تصاعدت من خزانات محطة أرامكو بجدة بعد الحريق".
وفي وقت سابق من أمس الجمعة تبنى الحوثيون سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة "أرامكو" في مدينة جدة.
وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية تضرر منشآت باستهداف حركة "أنصار الله" (الحوثيين) للمملكة بصواريخ أحدها بالستي وطائرات مسيرة، وحذر الحوثيين من التمادي أن لا يختبروا صبر التحالف.
وقال التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تعرضت لـ16 "هجوما عدائيا"، مضيفا: "نمارس ضبط النفس من أجل أشقائنا اليمنيين لإنجاح المشاورات".

 

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