تهز دولة عربية.. يحرق أمه أثناء نومها

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الثلاثاء، 22-03-2022 11:53 ص

أصدرت وزارة الداخلية االسعودية، ليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة تبوك وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / سلطان بن أحمد بن سبيتان عليان شامان - سعودي الجنسية - على قتـل والدته وذلك بسكب مـادة بترولية بغرفتهـا أثناء نومهـا وإشعال النـار بـهـا مما أدى إلى احتراقها ووفاتها، وبفضل مـن الله تمكنت سلطات الأمـن مـن القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة.

فقد تم الحكـم علـيـه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيـد مـن مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / سلطان بن أحمد بن سبيتان علـيـان شـامـان اليـوم الثلاثاء بتاريخ١٤٤٣/٨/١٩هـ بـتبوك بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كـل مـن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 

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