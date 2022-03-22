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هند القحطاني تتصدر الترند في السعودية بعد هذا الفيديو

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هند القحطاني
Native
Teads
الثلاثاء، 22-03-2022 09:42 ص

نشرت المشهورة السعودية هند القحطاني، مقطع فيديو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، الموافق 21 مارس من كل عام، حيث تصدرت الترند في المملكة.
وظهرت "هند"، في الفيديو، الذي شاركته مع متابعيها، وتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تبكي لأن والدتها ليست بجوارها في هذا اليوم، حسب ما ذكرت، قائلة: "ما أخفيكم، تذكرت أمي، اشتقت لها".
ووجهت "القحطاني" رسالة لوالدتها عبر المقطع قائلة: "أمي تعالي، اشتقت لك، أنتي عارفة إني ما أقدر أجيك، تعالي أبغى أحضنك".
ونشرت "القحطاني" المقطع، على وصلة لأغنية "هي الدنيا"، لـ "شيرين عبد الوهاب"، مؤكدة أنها تحمل نفس ملامح أمها، وأنا أكثر شبهًا بها ونسخة منها، قائلة: "أنا الوحيدة اللي أشبه أمي، الله لا يحرمني منك يا أمي".
شاهد الفيديو من هنا :
 

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