آخر ظهور للفنانة شمعة محمد قبل وفاتها بساعات أثناء تصوير مسلسل رمضان

الخميس، 17-03-2022
10:36 ص
تداول مغردون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو
يوثق آخر ظهور للفنانة العمانية شمعة محمد
في الطائرة وهي متجهة للرياض قبل وفاتها،
أثناء تصوير عمل درامي لشهر رمضان,
وأظهر الفيديو إحدى المشهورات العمانيات وهي تصوّر مع
الفنانة شمعة محمد
داخل الطائرة، وكان بجوارها حارس المرمى العماني السابق، علي
الحبسي، لافتة إلى أنها في طريقها للرياض لتصوير مسلسل.
وكان يبدو على الفنانة العمانية شمعة محمد
أنها بصحة
جيدة، وكانت تمازح المشهورة العمانية بالإضافة إلى الحارس العماني علي الحبسي.
وتصدر اسم شمعة محمد
، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها
على محرك البحث غوغل في المملكة، بعد إعلان وفاة الفنانة العُمانية عن عمر 64
عامًا بسبب سكته قلبية.
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