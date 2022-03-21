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تعرف على سعر تذكرة طيران عمرة رمضان

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الإثنين، 21-03-2022 11:41 ص

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة لشهر رمضان والذي ستبدأ أولى رحلاته في الـ 2 من أبريل القادم.
وتبدأ أسعار  تذاكر طيران برامج العمرة لشهر رمضان من 6 آلاف جنيه وحتى 15 ألف جنيه، على أن يتم تشغيل الرحلات من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.
وأوضحت مصر للطيران، في خطابها الموجة لشركات السياحة، أن أسعار تذاكر طيران عمرة شهر رمضان تبدأ من 6 آلاف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع، علي أن تكون العودة متاحة أمام كافة المعتمرين باستثناء أيام 28 و 29 و 30 من شهر رمضان والأول من شوال.
وبحسب الخطاب، فإن مصر للطيران قد طرحت تذاكر بأسعار 10 آلاف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع وتكون العودة خلال يومي 28 رمضان أو الأول من شوال، وتذاكر أخرى بأسعار 12 ألف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع والعودة يوم 30 رمضان.
طرحت مصر للطيران، أيضا تذاكر بأسعار 15 ألف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع أيضا والعودة يوم 29 رمضان. فيما أوضحت مصر للطيران أن هذه الأسعار شاملة الضرائب والرسوم المقررة؛ ولكن قد تتغير حسب سعر الصرف ومتغيرات السوق.
 

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