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توضيح من "الداخلية" بشأن فيديو ضبط مدير أمن لمواطن بأفيون في محطة قطار

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حانب من الفيديو
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الأحد، 17-07-2022 09:27 ص


كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تداول فيديو لأحد القيادات الأمنية أثناء فحص تذكرة مواطن، وتبين وجود مخدر الأفيون بجوار التذكرة الخاصة بالقطار، حيث تبين أن الفيديو قديم من يناير 2016.
قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو لأحد السادة مديرين الأمن السابقين بإحدى محطات السكك الحديدية، والعثور على مواد مخدرة بحوزة أحد الأشخاص حال استعلامه منه عن تذكرة القطار».

وأضافت: «بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه، قديم ويرجع تاريخه لشهر يناير عام 2016».
ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة ضبط قطعة "أفيون" مع راكب، خلال تفقد أحد مديري الأمن لمحطة القطارات.

وأظهر مقطع الفيديو، إيقاف مدير الأمن يرافقه عدد من ضباط الشرطة، لأحد الركاب ومطالبته بإظهار تذكرة القطار، إلا أنه تفاجأ بوجود قطعة "أفيون" داخل محفظة الراكب الشخصية.

وقال الراكب لمدير الأمن: "كنت بعزي في الصعيد ولسه جاي"، ليرد مدير الأمن ممسكًا بالحرز: "طبعًا دي قطعة من الأفيون، دي مخالفة وسيتم فحصه واتخاذ الإجراءات القانونية".
 

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