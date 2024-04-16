الأربعاء 17 أبريل 2024
توقيت مصر 11:15 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زيادة غير مسبوقة.. ماذا قال رئيس شعبة الذهب عن الأسعار الفترة القادمة؟

ملعقتين صغيرتين تسببان الوفاة.. متخصص يحذر من مكملات الكافيين

رسمياً.. إيقاع عقوبة على الزمالك بسبب إخفاء الكرات في مباراة الأهلي

سيناتور أمريكي يهدد قطر بسبب حماس.. والدوحة ترد

أول تحرك من "التعليم" تجاه مدرسة دولية بالتجمع تُدرس الشذوذ الجنسي

إجراء عاجل من "دي دي مصر" بعد واقعة "فتاة الشروق"

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد

شاهد.. الأمطار تحول مطار دبي إلى بحر وتغرق الطائرات

قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

توضيح عاجل من وزارة النقل بعد "نقل اختصاصات" كامل الوزير لمسؤول أخر

توضيح عاجل من وزارة النقل بعد "نقل اختصاصات" كامل الوزير لمسؤول أخر

IMG-20240416-WA0001
كامل الوزير
الثلاثاء، 16-04-2024 01:35 م

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".
وأكدت الوزارة أن الخبر غير صحيح وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك و أراضي الهيئة فقط وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك.
وأكد البيان: أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إدارياً قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقاً للمادة 970 من القانون المدني.
وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.

إقرأ ايضا

2024_4_15_22_25_26_218

ملعقتين صغيرتين تسببان الوفاة.. متخصص يحذر من مكملات الكافيين

2024-638487909532520667-252

أول تحرك من "التعليم" تجاه مدرسة دولية بالتجمع تُدرس الشذوذ الجنسي

000

إجراء عاجل من "دي دي مصر" بعد واقعة "فتاة الشروق"