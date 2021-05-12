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توجيهات حاسمة بشأن مساجد صلاة العيد بالقاهرة

صلاة العيد بالقاهرة
صلاة العيد بالقاهرة
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الأربعاء، 12-05-2021 06:19 م
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقاهرة بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

جاء في إطار الاستعداد لصلاة عيد الفطر المبارك غدًا.

وشدد على عدم أصحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن.

 كنا أكد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
 

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