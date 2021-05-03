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أخطر 10 أيام.. الصحة تُحذر وتحدد المحافظات الأكثر انتشارًا لكورونا

أرشيفية
أرشيفية
 
الإثنين، 03-05-2021 05:13 م محمد فضل
كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أعلى المحافظات في تسجيل إصابات فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات له: المحافظات الأعلى في الإصابة هي القاهرة، والمنوفية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على أنه يتم التعامل مع زيادة الأعداد في هذه المحافظات.

وحذر وكيل وزارة الصحة: نحن نعيش أخطر 10 أيام في الوقت الحالي، خاصة الأواخر من رمضان وعلى الناس الاهتمام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172342 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1051 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.
 

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