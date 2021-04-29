الخميس، 29-04-2021
04:10 م
فتحي مجدي
في تطور جديد في اتهام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بالتورط في اغتصاب كاثرين مايورجا
، طالبت عارضة الأزياء الأمريكية، بتعويض قدره 56 مليون جنيه إسترليني.
وكشفت وثائق جديدة للمحكمة أن مايورجا تسعى للحصول على مبلغ التعوبض بعد اتهام رونالدو بالاعتداء الجنسي داخل غرفة فندق لاس فيجاس في عام 2009، حسبما كشفت صحيفة "ديلي ميرور".
لكن رونالدو نفى باستمرار هذه المزاعم وأكد براءته.
وأنكر بشدة الاتهامات الموجهة إليه، وقال: "الاغتصاب
جريمة بشعة تتعارض مع كل ما أنا عليه وما أؤمن به".
في المقابل، تسعى مايورجا للحصول على 18 مليون جنيه إسترليني مقابل "الألم والمعاناة الماضية"، و18 مليون جنيه إسترليني مقابل "الألم والمعاناة في المستقبل"، و 18 مليون جنيه إسترليني أخرى كتعويضات عقابية.
وتصل النفقات الحالية لرونالدو إلى 1.4 مليون جنيه إسترليني، ورسوم قانونية تبلغ 1.1 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يرفع إجمالي مبلغ التعويض إلى 56.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يكسبه رونالدو خلال عامين في يوفنتوس.
ويقال إن فريق مايورجا القانوني قدم أيضًا قائمة بأكثر من 60 شاهدًا يريدون الإدلاء بشهادتهم، بما في ذلك نجمة "الأخ الأكبر" السابقة جاسمين لينارد (35 عامًا).
وقيل أيضًا إن رئيس يوفنتوس أندريا أنيلي ووكيل رونالدو خورخي مينديز والمستشار آندي كوين مدرجون في القائمة.
في سبتمبر 2018 ، رفعت مايورجا بشكوى في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، متهمة رونالدو باغتصاب
ها ليلة الـ12 من يونيو 2009 في أحد فنادق المدينة، قبل أن تتم تبرئته من التهمة في عام 2019.
وطالبت في الدعوى بإلغاء اتفاقية عدم إفشاء بقيمة 270 ألف جنيه إسترليني من عام 2010، بحجة أنه تم مواقعتها تحت الإكراه عندما كانت "عاجزة عقليًا".
وزعمت مايورجا (36 عامًا)، أنها حصلت على 290 ألف جنيه إسترليني من النجم البرتغالي، ووقعت معه اتفاقًا لعدم إفشاء ما حدث، وعدم ملاحقته.
وأكتبت صحيفة "ميرور" البريطانية، في مطلع أكتوبر الماضي، أن مايورجا ستخضع لتقييم "قدرتها العقلية" لتحديد ما إذا كانت قد فهمت شروط العقد وسداد مبلغ 375 ألف دولار مقابل الحفاظ على السرية لكي لا تناقش جلسات المحكمة في وسائل الإعلام.
وأشارت إلى أنه بعد اجتياز التقييم، ستمثل المرأة مرة أخرى أمام محكمة لاس فيجاس، وإذا تم تأكيد حالتها العقلية، فقد يتم استدعاء رونالدو البالغ 35 عامًا مرة أخرى إلى جلسة مفتوحة للإدلاء بشهادته.