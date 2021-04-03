فيديو لعارضة أزياء شهيرة تسبح دون ملابس يثير ضجة

السبت، 03-04-2021
04:46 م
المصريون
أثارت عارضة أزياء
شهيرة، ضجة
بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي، عقب نشر فيديو لها تسبح داخل حمام السباحة
دون إرتداء ملابس.
وظهرت عارضة الأزيتء الاميركية الشهيرة، هايدي كلوم،
في مقطع فيديو، وهي تتمتع بالسباحة عارية الصدر في حمام السباحة
الخاص.
وظهرت وهي تضع ذراعها اليمنى بشكل استراتيجي على صدرها بينما
كانت تحمل هاتفها المحمول بيدها اليسرى لتصوير فيديو لتطبيق "تيك توك".
ويذكر أن هايدي اعتادت على إظهار لياقتها البدنية المذهلة
على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي حيث شاركت مقطع فيديو وهي ترقص في بيكيني
مخطط في وقت سابق.