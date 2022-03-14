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من هي الأميرة نورة التي أعلن الديوان الملكي السعودي وفاتها؟

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الإثنين، 14-03-2022 02:01 م

نعى الديوان الملكي في السعودية، وأمراء من الأسرة الحاكمة في المملكة، أمس الأحد، الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز، ابنة ثالث ملوك الدولة السعودية وشقيقة الأمير والشاعر المعروف خالد الفيصل.
وأعلن بيان الديوان الملكي وفاة الأميرة نورة دون أن يورد تفاصيل أكثر عن سبب الوفاة، لكنه حدد موعد الصلاة على جثمانها اليوم الإثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
والأميرة الراحلة هي الأخت الشقيقة للأمير البارز، خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي تولى مناصب رسمية أخرى كثيرة، بجانب كونه شاعرا معروفا ومن أبرز المهتمين بالثقافة العربية.
والأميرة الراحلة، هي ابنة الملك فيصل من زوجته الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود، والتي أنجبت له أيضا الأمير خالد والأمير الراحل سعد.
كما أن الأميرة نورة هي أخت الأمير الراحل سعود الفيصل، الدبلوماسي السعودي الأشهر ووزير خارجية المملكة طوال 40 عاما.
وبرحيل الأميرة نورة يتبقى عدد محدود من أبناء الملك فيصل على قيد الحياة، بينهم الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية والسفير السابق أيضا في واشنطن.
وبجانب الأميرين فيصل وتركي، توجد أربعة أميرات من بنات الملك فيصل على قيد الحياة، وهن سارة ولطيفة ولولوة وهيفاء.

والأميرة نورة هي زوجة الأمير الراحل سعود بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والذي ينتمي لفرع الأمير محمد، أحد أخوة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن في العائلة المالكة الكبيرة.
وللأميرة الراحلة ثلاثة أبناء، هم الأمراء خالد ومحمد وبندر، وابنتين، هما الأميرتان مها وهناء.
وينخرط ابنها الأمير خالد في العمل الحكومي، وشغل منصب مساعد وزير الخارجية التي يعد خاله الراحل الأمير سعود الفيصل أشهر من تولى حقيبتها في تاريخ المملكة بين عامي 1975 و2015.
وحكم الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، البلاد خلفا لأخيه الملك الراحل سعود، منذ العام 1964 إلى حين مقتله عام 1975، وكان الحاكم السادس عشر من أسرة آل سعود.
 

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