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مرتضى منصور يفضح برنامج رامز جلال في رمضان القادم

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رامز
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الإثنين، 14-03-2022 09:14 ص

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الفريق لن يقف على رئيس نادي ولا لاعب.
وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أبو جبل استمر لمدة 10 أيام يتصل عليا وعلى أمير لكي يحصل على جواز سفره"، لافتا: "كنت أفكر أنه يريد جواز السفر لكي يسافر السعودية للتعاقد مع أحد الأندية، لكنه كان يريد السفر للظهور مع رامز جلال".
وأوضح مرتضي منصور أن الزمالك كان عنده مبارتين مهمتين وأبو جبل عايز جواز السفر علشان يعمل حلقة مع رامز جلال"، مؤكدأً أن كل اللي طالعين في برنامج رامز جلال عارفين أنهم رايحين مقلب".
وأكد: "أبو جبل كلمني وكلم أمير علشان يأخذ جواز السفر، ولما سألناه قال إني عندي حلقة مع رامز جلال"، معقبا: "عيب على رامز وبرنامجه، بيمثلوا على الناس وكل دي أفلام".
 

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