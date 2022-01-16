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تهز الشرقية.. يذبح شقيقه بدم بارد والسبب صادم

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الأحد، 16-01-2022 02:12 م
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل أربعيني، قتل شقيقه بجرح ذبحي في الرقبة وعدة مناطق متفرقة بالجسد، بسبب خلافات نشبت بينهما سببها لهو الأطفال ومشاجرات النساء في منزل العائلة في قرية طحلة بردين، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وتفصيلا، ورد بلاغ إلى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، يفيد بنشوب مشاجرة في القرية بين مواطن يدعى عامر الذي يبلغ من العمر 39 عاما، ويعمل كسائق، وشقيقه الأكبر محمد البالغ من العمر 44 عاما، وهو عامل في إحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، لفظ على إثرها الأول أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بجرح ذبحي في الرقبة، وعدة مناطق بأنحاء متفرقة بالجسد على يد الثاني شقيقه الأكبر.
وأشارت التحريات،  إلى أن المشاجرة بين الأخوين نشبت بسبب الخلافات العائلية ومشاجرات زوجتي الطرفين، إثر مشاكل سابقة سببها لهو الأطفال، وفر هاربا، قبل ساعات من ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق.
 

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